Cumhuriyet Gazetesi Logo
6 maçlık galibiyet serimiz sona erdi: Filenin Sultanları, ABD'ye karar setinde mağlup oldu

6 maçlık galibiyet serimiz sona erdi: Filenin Sultanları, ABD'ye karar setinde mağlup oldu

10.07.2026 09:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
6 maçlık galibiyet serimiz sona erdi: Filenin Sultanları, ABD'ye karar setinde mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-2 kaybetti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.

Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlıların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11. müsabakasında 9. galibiyetini elde etti.

Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında cumartesi TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

Salon: Asue Arena

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

ABD: Rettke, Poulter, Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston (Hentz, Rodriguez, Samedy, Banks, Ka'aha'aina-Torres, O'Neal)

Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Elif Şahin (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)

Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 25-21, 15-8

Süre: 135 dakika

İlgili Konular: #ABD #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi

İlgili Haberler

Polonya'yı devirdi: Filenin Sultanları, Japonya etabına galibiyetle başladı
Polonya'yı devirdi: Filenin Sultanları, Japonya etabına galibiyetle başladı A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesi başlıyor
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesi başlıyor Filenin Sultanları, Japonya'daki 2026 FIVB Milletler Ligi ilk maçında Polonya ile karşılaşacak.