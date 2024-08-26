Young Boys'tan Galatasaray yanıtı: 'İlk maçtaki avantajlar...'
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Young Boys'ta teknik direktör Patrick Rahmen, maça ilişkin konuştu. Rahmen, "Şu anda ilk maçtaki avantajlar bir fark yaratmıyor. Galatasaray, bizim argümanlarımızın olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.
Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
İlk maçta çok önemli bir avantaj yakaladıklarını belirten Patrick Rahmen, "Takımı çok pozitif görüyorum. Bu maçta da harika bir statta maça çıkacağız. Topa baskı yapmamız gerekecek. Üzerimize çok yoğun bir hücum taktiği uygulanacak. Biz de buradan bir şey çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Topa baskı uygulayacaklarını aktaran Rahmen, "Topla oynamayı da hedefliyoruz. Galatasaray'ı kaleden uzakta tutmak için bazı planlarımız var. İlk maçta Galatasaray'ın bazı noktalardan geçmesine izin verdik. Burada eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
"DAVID VON BALLMOOS'UN DURUMU İYİ GİBİ AMA..."
İsviçreli teknik direktör, kaleci tercihiyle ilgili ise, "Bu akşam kaleci antrenörü ile beraber kaleye kimin geçeceğini belirleyeceğiz. David von Ballmoos'un durumu iyi gibi ama daha karar vermedik. Yüzde yüz hazır olmasını bekliyoruz. Benim için belirleyici faktör oyuncunun yüzde yüz hazır olması" diye konuştu.
Rahmen, ilk maçta avantajlı taraf olduklarını dile getirerek, "Şu anda ilk maçtaki avantajlar bir fark yaratmıyor. Galatasaray, bizim argümanlarımızın olduğunu biliyor. İlk maçtaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu.
Yarınki kadro tercihiyle ilgili konuşan Rahmen, "Kadroya girenler çok iyi bir iş çıkardı. Teknik kadro ile beraber yarın nasıl maça başlayacağımızı düşünüyoruz. İlk maçtan farklı şeyler de görebiliriz" ifadelerini kullandı.
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