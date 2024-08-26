Fransızlar duyurdu: Galatasaray'a Arjantinli bek!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 23:18

Güncelleme: 26.08.2024 - 23:18

Sol bek çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan yeni bir iddia geldi.

GALATASARAY'A ARJANTİNLİ BEK

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor.

Haberde Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli oyuncunun transferi için sarı-kırmızılı takımın girişimlere başladığı belirtildi.

OPERİ İDDİASI

Öte yandan Galatasaray'a Le Havre forması giyen Christopher Operi'nin önerildiği ancak sarı-kırmızlı takımın bu oyuncuyla ilgilenmediği ifade edildi.

31 yaşındaki sol bekin Lyon ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Fransız ekibinde 69 maça çıkan Tagliafico, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.