Fransızlar duyurdu: Galatasaray'a Arjantinli bek!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon forması giyen 31 yaşındaki Arjantinli oyuncu Nicolas Tagliafico ile ilgilendiği iddia edildi.
Sol bek çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan yeni bir iddia geldi.
GALATASARAY'A ARJANTİNLİ BEK
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor.
Haberde Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli oyuncunun transferi için sarı-kırmızılı takımın girişimlere başladığı belirtildi.
OPERİ İDDİASI
Öte yandan Galatasaray'a Le Havre forması giyen Christopher Operi'nin önerildiği ancak sarı-kırmızlı takımın bu oyuncuyla ilgilenmediği ifade edildi.
31 yaşındaki sol bekin Lyon ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Fransız ekibinde 69 maça çıkan Tagliafico, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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