Fransızlar duyurdu: Galatasaray'a Arjantinli bek!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon forması giyen 31 yaşındaki Arjantinli oyuncu Nicolas Tagliafico ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 23:18
Fransızlar duyurdu: Galatasaray'a Arjantinli bek!
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Sol bek çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan yeni bir iddia geldi.

GALATASARAY'A ARJANTİNLİ BEK

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor.

Haberde Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli oyuncunun transferi için sarı-kırmızılı takımın girişimlere başladığı belirtildi.

OPERİ İDDİASI

Öte yandan Galatasaray'a Le Havre forması giyen Christopher Operi'nin önerildiği ancak sarı-kırmızlı takımın bu oyuncuyla ilgilenmediği ifade edildi.

31 yaşındaki sol bekin Lyon ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Fransız ekibinde 69 maça çıkan Tagliafico, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 


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