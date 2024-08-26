Sandro Lauper'den Galatasaray taraftarı uyarısı: 'Taraftarın gürültü çıkarmasını engellemeliyiz'
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Young Boys'ta Sandro Lauper, maça ilişkin konuştu. Lauper, "Orada ses çok yükselecek. Bu yüzden Galatasaray'ı kaleden uzak tutup taraftarın gürültü çıkarmasını engellemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Young Boys'un orta saha oyuncusu Sandro Lauper, Galatasaray karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.
Sandro Lauper, evde kazanmalarının önemli bir fark yarattığını vurgulayarak, "İlk maçtan bağımsız olarak rövanş maçının zor olacağını biliyorduk. İlk maçta Galatasaray ile hücumda ve defansta başa çıkabileceğimizi gösterdik. Yarın zorlu bir maç olacak ve biz heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"MERTENS ALANI ÇOK İYİ KULLANIYOR"
Lauper, pozisyonundan dolayı baskı hissetmediğini belirterek, "Mertens benim olduğum alanı çok iyi kullanıyor. Galatasaray da orta sahadan geliyor. Bu yüzden pasları isabetli atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Lauper, İstanbul'daki havaya alıştığını dile getirerek, "Buranın havası İsviçre'nin havasından güzel. Kendimizi maça iyi hazırladık. Buraya da uyum sağladık" dedi.
İsviçreli orta saha, yarın statta oluşacak atmosferle ilgili ise "Orada ses çok yükselecek. Bu yüzden Galatasaray'ı kaleden uzak tutup taraftarın gürültü çıkarmasını engellemeliyiz" diye konuştu.
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