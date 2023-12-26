7 gollü karşılaşmada gülen taran Al Nassr!
Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda Al-Ittihad'ı 5-2 yendi.
Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Ittihad'ı 5-2 mağlup etti.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 68. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Anderson Talisca ve 75 ve 82. dakikalarda Sadio Mane, Al-Ittihad'ın gollerini ise 14 ve 51. dakikalarda Abderrazak Hamdallah kaydetti.
Al-Ittihad'da, Fabinho 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Cristiano Ronaldo 53 golle 2023'ün en golcüsü olmayı başardı.
Al-Nassr bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Al-Ittihad ise 28 puanda kaldı.
Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Al-Taawon'a konuk olurken, Al-Ittihad'da deplasmanda Al-Tae'ye konuk olacak.
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