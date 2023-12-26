7 gollü karşılaşmada gülen taran Al Nassr!

Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda Al-Ittihad'ı 5-2 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 23:17
7 gollü karşılaşmada gülen taran Al Nassr!
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Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Ittihad'ı 5-2 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 68. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Anderson Talisca ve 75 ve 82. dakikalarda Sadio Mane, Al-Ittihad'ın gollerini ise 14 ve 51. dakikalarda Abderrazak Hamdallah kaydetti.

Al-Ittihad'da, Fabinho 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Cristiano Ronaldo 53 golle 2023'ün en golcüsü olmayı başardı.

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Al-Ittihad ise 28 puanda kaldı.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Al-Taawon'a konuk olurken, Al-Ittihad'da deplasmanda Al-Tae'ye konuk olacak.


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