7 gollü karşılaşmada kazanan Çaykur Rizespor!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-2 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada David Akintola, 50 ile 90+3. dakikalarda Ali Sowe, 72. dakikada Emrecan Bulut ve 90. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

Hatayspor'un golleri ise 68. dakikada Yiğit Ali Buz ve 74. dakikada Kerim Alıcı'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 49 puana ulaşan Çaykur Rizespor, sezonu 10. sırada tamamladı. Haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşmiş olan ve 26 puanda kalan Hatayspor ise 17. sırada konumlandı.