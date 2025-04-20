Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı!
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi 1-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Luccas Claro kendi kalesine attı.
Rizespor'un rakip yarı alanın solundan kazandığı serbest vuruşta Casper Hojer, penaltı noktası civarına kavisli ve sert bir orta yaptı. Savunmada Claro'nun ters dokunuşunda top sağ köşeden ağlara gitti.
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren Çaykur Rizespor, 37 puana yükselerek 13. sıraya yerleşti.
2 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Eyüpspor ise 50 puanda kaldı ve Samsunspor'u geçip 3'üncülüğe yerleşme fırsatını tepti. İstanbul ekibi, ligde 4. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Rizespor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
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