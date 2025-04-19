7 gollü maçta Barcelona'dan muhteşem dönüş!
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu 4-3 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Celta Vigo'yu 4-3'lük skorla mağlup etti.
Barcelona, 12. dakikada Ferran Torres ile öne geçti. Celta Vigo, 15. dakikada Borja Iglesias'ın attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.
Celta Vigo'da ilk golü atan Iglesias, 52 ve 62'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak durumu 3-1'e getirdi.
Barcelona, 64. dakikada Dani Olmo ve 68. dakikada Raphinha'nın attığı golle 3-3'lük skoru buldu.
Barcelona, 90+7. dakikada Raphinha'nın penaltı golüyle maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Barcelona, 73 puana yükseldi. Celta Vigo, 43 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında bu kez Mallorca ile karşılaşacak. Celta Vigo ise gelecek hafta evinde Villarreal'i konuk edecek.
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