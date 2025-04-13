Barcelona deplasmanda tek golle güldü!
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Leganes'i 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Leganes deplasmanına konuk oldu. Barcelona, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Jorge Saenz kendi kalesine attı.
1 HAFTALIK ARANIN ARDINDAN...
Bu sonucun ardından Barcelona, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 70 puana yükseldi. Leganes, 28 puanda kaldı.
La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, evinde Celta Vigo ile karşılaşacak. Leganes, Mallorca deplasmanına gidecek.
Hansi Flick'in ekibi Barcelona, hafta içinde salı günü Borussia Dortmund deplasmanında Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına çıkacak. Barcelona, sahasında oynadığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Etiketler: #barcelona #leganes #la liga
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