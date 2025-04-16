Serhou Guirassy'nin hat-trick'i yetmedi: Barcelona yarı finale yükseldi!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:11

Güncelleme: 16.04.2025 - 00:11

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk etti.

Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

GUIRASSY'NİN HAT-TRICK'İ YETMEDİ

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada penaltıdan olmak üzere 49'uncu ve 76'ncı dakikalarda Serhou Guirassy kaydetti.

Barcelona'nın tek golünü ise Rami Bensebaini 54. dakikada kendi kalesine attı.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 4-0 kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı. Dortmund ise turnuvaya veda etti.