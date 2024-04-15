7 gollü müthiş düello 90+16'da sonlandı!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 07:44

Güncelleme: 15.04.2024 - 07:44

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Pierre Sage'nin yönetimindeki Lyon ile Eric Roy'un ekibi Brest karşı karşıya geldi.

Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısı inanılmaz olaylara sahne olurken, Lyon'a galibiyeti getiren golü 90+16'da penaltıdan Ainsley Maitland-Niles attı. Penaltı pozisyonunda Brest kaleci Bizot'un kaburgasına diziyle vurduuğu Alexander Lacazette, sahayı ambulans ile terk etti.

Maçın diğer gollerini Lyon adına 18. dakikada Corentin Tolisso, 70. dakikada Alexander Lacazette ve 79. dakikada Nicolas Tagliafico kaydetti.

Brest'in gollerini ise 60. dakikada Steve Mounie, 64 ve 67. dakikalarda ise Romain Del Castillo attı.

Maçın 86. dakikasında Lyon'dan Nicolas Tagliafico ve Brest'ten Pierre Melou ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldılar.

Bu sonuçla birlikte Brest 53 puanda kalırken, Lyon puanını 41'e yükseltmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Brest evinde Monaco'yu ağırlarken, Lyon deplasmanda PSG ile karşılaşacak.