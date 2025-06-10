7 gollü müthiş maçta Belçika, Galler'i devirdi!

2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. hafta maçında Belçika, Galler'i konuk etti.





Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmayı ev sahibi Belçika, 4-3 kazandı.





Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku, 19. dakikada Youri Tielemans, 27. dakikada Jeremy Doku ve 88. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.





Konuk ekip Galler'in golleri ise 45+7'de penaltıdan Harry Wilson, 51'de Sorba Thomas ve 69'da Brennan Johnson'dan geldi.





Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılan Belçika, 4 puana yükseldi. Galler ise 4. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.





Belçika, grupta bir sonraki maçını 4 Eylül'de deplasmanda Lihtenştayn ile oynayacak. Galler ise 4 Eylül'de Kazakistan'a konuk olacak.