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Hırvatistan'dan Çekya'ya farklı tarife!

Hırvatistan'dan Çekya'ya farklı tarife!

9.06.2025 23:51:00
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Haber Merkezi
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Hırvatistan'dan Çekya'ya farklı tarife!

2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan, konuk ettiği Çekya'yı 5-1 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan, Çekya'yı konuk etti. 


Opus Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı. 

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 42 ile 75. dakikalarda Andrej Kramaric, 62. dakikada penaltıdan Luka Modric, 68. dakikada Ivan Perisic ve 72. dakikada penaltıdan Ante Budimir kaydetti.


Çekya'nın tek golü ise 58. dakikada Tomas Soucek'ten geldi.


Öte yandan Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, mücadelede 90 dakika boyunca Hırvatistan'ın kalesini korudu.


Bu sonuçla birlikte grup aşamasında 2'de 2 yapan Hırvatistan, 6 puana yükseldi. Grup aşamasında ilk kez mağlubiyet alan Çekya ise 12 puanda kaldı. 


Hırvatistan, grupta bir sonraki maçını 5 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak. Çekya ise 5 Eylül'de Karadağ deplasmanına gidecek. 

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