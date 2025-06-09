Cumhuriyet Gazetesi Logo
Haaland attı, Norveç 4'te 4 yaptı!

Haaland attı, Norveç 4'te 4 yaptı!

9.06.2025 23:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Haaland attı, Norveç 4'te 4 yaptı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Norveç, deplasmanda Estonya'yı 1-0 mağlup etti. Norveç, grup aşamasında çıktığı 4 maçı da kazandı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Norveç, deplasmanda Estonya ile karşılaştı.


A. Le Coq Arena'da oynanan mücadeleyi Norveç 1-0 kazandı.


İlk yarısı 0-0 biten maçta Norveç'e galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Erling Haaland kaydetti.


Bu sonuçla birlikte grup aşamasında 4'te 4 yapan Norveç, puanını 12'ye yükseltti. 4 maçta 3. yenilgisini alan Estonya ise 3 puanda kaldı.


Norveç, gruptaki bir sonraki maçında, 9 Eylül'de Moldova'yı konuk edecek. Estonya ise 5 Eylül'de İtalya'ya konuk olacak.

İlgili Konular: #Erling Haaland #Norveç #2026 Dünya Kupası Elemeleri

İlgili Haberler

Vincenzo Montella:
Vincenzo Montella: "Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum" A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcu Orkun Kökçü ile birlikte Meksika maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, "Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Tatile iyi girmek istiyorum en iyi şekilde sonuç almak istiyorum. Meksika maçını farklı bir test olarak görüyoruz." dedi.
Bayern Münih, Jonathan Tah ve Tom Bischof'u transfer etti
Bayern Münih, Jonathan Tah ve Tom Bischof'u transfer etti Bayern Münih, 29 yaşındaki stoper Jonathan Tah ile 19 yaşındaki orta saha Tom Bischof'u renklerine bağladı.
Hırvatistan'dan Çekya'ya farklı tarife!
Hırvatistan'dan Çekya'ya farklı tarife! 2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan, konuk ettiği Çekya'yı 5-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yendi ve seriyi 3-0'a getirerek finale yükseldi.