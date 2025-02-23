7 gollü müthiş maçta kazanan Newcastle United!
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 4-3 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Newcastle United ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
St. James' Park'ta oynanan mücadelede Newcastle United, Nottingham Forest'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 4-3'lük skorla mağlup etti.
Newcastle'ın 4 golü, 11 dakikalık bölümde gelirken, 23. dakikada Lewis Miley, 25. dakikada Jacob Murphy, 33. ve 34. dakikalarda Alexander Isak golleri atan isimler oldu.
SON DAKİKADAKİ GOL YETMEDİ
Nottingham Forest'ın golleri ise 6. dakikada Callum Hudson-Odoi, 63. dakikada Nikola Milenkovic ve 90+1. dakikada Ryan Yates'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United, 44 puanla 5. sıraya yükselirken Nottingham Forest, 47 puanla 3. sırada bulunuyor.
Etiketler: #Newcastle United #nottingham forest #premier lig
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