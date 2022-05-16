75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi
75 profesyonel müsabakada rakiplerine hiç mağlup olmayan genç boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi. Musa Askan Yamak maç esnasında kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybetti
75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen genç boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi.
Aslen Giresun’un Alucra ilçesinden olan ve Almanya’da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’de çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.
Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak’ın tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi.
Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’de gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.
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