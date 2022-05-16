Ringde hayatını kaybeden Musa Askan Yamak kimdir? Musa Askan Yamak kaç yaşında hayatını kaybetti?
Boks camiası, genç boksör Musa Askan Yamak'ın ölümü ile sarsıldı. Musa Askan Yamak kimdir? Musa Askan Yamak neden hayatını kaybetti?
75 profesyonel müsabakada rakiplerine hiç mağlup olmayan genç boksör Musa Askan Yamak, hayatını kaybetti. Genç boksörün ölümü spor camiasını yasa boğdu.
MUSA ASKAN YAMAK KİMDİR?
Almanya'da yaşayan boksör Musa Askan Yamak aslen Giresun'un Alucra ilçesindendir. Musa Askan Yamak 1986 doğumluydu. Musa Askan Yamak, boks hayatına 12 yaşında başladı.
Musa Askan Yamak, ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonudur. Musa Askan Yamak 75 profesyonel maçında hiç yenilmemiştir.
MUSA ASKAN YAMAK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.
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