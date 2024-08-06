79 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:42

Güncelleme: 06.08.2024 - 16:42

Son olarak Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, 1981-86 yıllarında çalıştırdığı Romanya Milli Takımı'na geri döndü.

2026'YA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev almıştı.