79 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu!

79 yaşındaki Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:42
79 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu!
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Son olarak Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, 1981-86 yıllarında çalıştırdığı Romanya Milli Takımı'na geri döndü.

2026'YA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev almıştı.


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