Taraftarları heyecanlandırmıştı: Galatasaray'dan sol beke genç aday!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:17

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:17

Transferler için yoğun mesai harcamaya devam eden Galatasaray yönetimi, sol bek takviyesi için kolları sıvadı. Derrick Köhn'den savunma anlamında bir türlü istediği verimi alamayan Cimbom, yeni sol bek transferi için hamle yaptığı iddia edildi.

MATHIAS LÖVIK GÜNDEME GELDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetimin, Molde'nin genç oyuncusu Mathias Lövik için girişimlere başladığı iddia edildi. 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lövik'in sosyal medya hesabından yaptığı hareketler Galatasaray taraftarları arasında merak uyandırdı.

Molde'nin yıldızı Lövik, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı. Sol ayaklı genç oyuncu bir sarı-kırmızılı taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu da beğendi.

Galatasaray'ın Mathias Lövik için Molde yönetimiyle bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında.

MATHIAS LÖVIK KİMDİR?

6 Aralık 2003 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Kariyerine Molde altyapısında başladı, 2022'de A takıma yükseldi. Defans hattında sol bek olarak görev yapan Lövik'in güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro.