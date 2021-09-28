7.hafta maçlarının ardından Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu
Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi dün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Hatayspor 'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı lider tamamladı.
Ligin 7. hafta kapanış maçlarında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1, Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor ise 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe 7. haftada liderliğe yükseldi.
Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Altay-Beşiktaş: 2-1
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-0
Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0
GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 2-2
PUAN DURUMU
O G B M A Y Av. Puan
1.FENERBAHÇE 7 5 1 1 10 5 5 16
2.TRABZONSPOR 7 4 3 0 14 7 7 15
3.ALTAY 7 5 0 2 14 9 5 15
4.BEŞİKTAŞ 7 4 2 1 14 7 7 14
5.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 4 1 2 14 6 8 13
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 3 4 0 11 7 4 13
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 1 2 7 10 -3 13
8.YUKATEL KAYSERİSPOR 7 3 2 2 9 7 2 11
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 7 3 2 2 11 10 1 11
10.GALATASARAY 7 3 2 2 10 10 0 11
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 2 3 2 10 7 3 9
12.ADANA DEMİRSPOR 7 2 3 2 12 11 1 9
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 7 2 2 3 7 10 -3 8
14.GAZİANTEP 7 2 2 3 6 10 -4 8
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 7 2 0 5 7 7 0 6
16.KASIMPAŞA 7 1 3 3 7 10 -3 6
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 7 2 0 5 7 14 -7 6
18.GÖZTEPE 7 1 2 4 7 11 -4 5
19.GZT GİRESUNSPOR 7 0 2 5 2 9 -7 2
20.ÇAYKUR RİZESPOR 7 0 1 6 4 16 -12 1
Ligde 8. haftanın programı şu şekilde:
1 Ekim Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
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