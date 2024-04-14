8-0'lık maçta Tolgay Arslan şov: 3 gol, 1 asist

Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, takımının Perth Glory'yi 8-0 yendiği maçta attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:23
8-0'lık maçta Tolgay Arslan şov: 3 gol, 1 asist
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Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması da giyen Tolgay Arslan'ın takımı Melbourne City, Perth Glory'yi konuk etti.

Melbourne Rectangular Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takımı 8-0'lık farklı bir skorla galip ayrıldı.

TOLGAY ARSLAN "MAÇIN OYUNCUSU" SEÇİLDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay, 3 gol ve 1 asistle müsabaya damga vuran isim oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun golleri 16, 26 ve 73. dakikalarda geldi. Tolgay Arslan 77. dakikada yerini Max Caputo'ya bıraktı. Tolgay başarılı performansıyla "Maçın oyuncusu" seçildi.

27 MAÇTA 14 GOL, 7 ASİST

Türk futbolcu, bu sezon forma giydiği 27 maçta takımına 14 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

Bu arada Melbourne City'nin diğer golleri 14 ve 29. dakikalarda Leonardo Natel, 19. dakikada Kaelan Majekodunmi (K.K.), 60. dakikada Jamie Maclaren ve 86. dakikada Steven Ugarkovic'ten geldi.

Ev sahibi takım bu sonuçla Avustralya A-Lig'indeki puanını 33 çıkardı ve 7. sırada yer aldı. Son sıradaki Perth Glory ise 22 puanda kaldı.


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