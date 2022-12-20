Tolgay Arslan'dan, Fenerbahçeli futbolcular için transfer sözleri: 'Hiç düşünmeden gelsinler!'

20 Aralık 2022 Salı, 12:03

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den bedelsiz olarak İtalya Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in İtalya'ya olası transferlerini değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu iki yıldız için transfer çağrısında bulundu.

Takvim'de yer alan habere göre Arslan, Napoli forması giyen Kim Min-Jae'nin yanı sıra İtalyan takımlarıyla anılan Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için, "Kim, İtalya'da iyi bir hava yakaladı. Napoli'de onu çok seviyorlar. Dünya devleriyle anılması normal. Ferdi ve İsmail'in yerinde olsam Avrupa'dan teklif geldiğinde teklifi düşünürüm. Fenerbahçe büyük bir camia. Ama Napoli ve Inter gibi camialardan bahsediyoruz. Eğer teklif varsa hiç düşünmeden İtalya'ya gelsinler" diye konuştu.

UDINESE'DE FORMAYI KAPTI

Fenerbahçe'den 2020 yılında ayrılarak Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan, bu sezon formayı kaptı. Udinese'nin çıkışında büyük pay sahibi olan Tolgay Arslan, 1 maçta forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

Arslan ayrıca İtalya Kupası'nda da 1 maçta görev yaptı.