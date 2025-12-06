8 gollü karşılaşmada kazanan Barcelona!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 23:21:00
La Liga 15. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i Ferran Torres'in hat-trickiyle 5-3 mağlup ederek puanını 40'a çıkarıp liderliğini güçlendirdi.

İspanya La Liga 15. hafta maçında lider Barcelonda deplasman Real Betis'e konuk oldu.

Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-3 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Ferran Torres (3), Roony Bardghji ve penaltıdan Lamine Yamal kaydetti. Real Betis'in gollerini ise Antony, Diego Llorente ve penaltıdan Cucho Hernandez attı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Barcelona 40 puana ulaştı. Real Betis ise 24 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Barcelona sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Real Betis ise Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

