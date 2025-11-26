Chelsea, 10 kişi kalan Barcelona'ya acımadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Chelsea, Barcelona'yı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Chelsea, 3-0 kazanmayı başardı.

Mücadelede ilk yarıda golü Chelsea buldu. Londra ekibi, Barcelona forması giyen Jules Kounde'nin kendi ağlarına gönderdiği golle birlikte 27. dakikada 1-0 öne geçti.

BARCELONA 10 K İŞİ KALDI

Golde şanssızlık yaşayan Barcelona, üstüne 44. dakikada 10 kişi kaldı. Barcelona'da 32. dakikadan sarı kartı olan stoper Ronald Araujo, 44. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını İngiltere deplasmanında bir kişi eksik bıraktı.

Mücadelenin ikinci yarısında hücumlarına devam eden Chelsea, 55. dakikada genç yıldızı Estevao'nun harika çalımları sonrası attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı ve Barcelona'nın fişini çekti.

Chelsea'de 59. dakikada Garnacho yerine oyuna dahil olan Liam Delap, 73. dakikada takımı adına farkı 3'e çıkartan golü attı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken Chelsea, evinde 3-0 kazandı.

54 MA ÇLIK SER İ SONA ERDİ

Barcelona'nın 21 Aralık 2024'ten bu yana süren 54 maçlık gol atma serisi Chelsea maçıyla birlikte son buldu.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, Devler Ligi'ndeki 3. galibiyetini elde etti ve 10 puanla 5. sırada yer aldı. Konuk ekip Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. puan kaybını yaşayarak 7 puanla 14. sırada yer aldı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Chelsea, İtalyan temsilcisi Atalanta'ya konuk olacak. Barcelona, Alman ekibi Frankfurt'u konuk edecek.