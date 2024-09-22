8 gollü maçta Tolgay Arslan fırtınası!
Sanfrecce Hiroshima'da forma giyen Tolgay Arslan, Japonya'daki etkili performansını sürdürüyor. Tolgay Arslan takımının oynadığı son maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı.
Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan an itibarıyla Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'da top koşturuyor.
2024 yazında Melbourne City'den Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan'ın Japonya macerası rüya gibi başladı.
Japonya J1 Ligi'nin 7. haftasında sahasında Yokohama F. Marinos'u konuk eden Sanfrecce Hiroshima, müsabakayı 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı.
TOLGAY ARSLAN'DAN 2 GOL
Hiroshima'nın attığı 6 golün 2'sinde ise Tolgay Arslan'ın imzası vardı. Deneyimli futbolcu, takımının 3 puan kazanmasında başrol oynadı.
Tolgay Arslan böylece ligde bu sezon çıktığı 7. maçta 7. golünü kaydetmiş oldu.
Etiketler: #tolgay arslan #Sanfrecce Hiroshima #japonya
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