8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde heyecan başlıyor. Süper Kupa'nın ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu netlik kazandı.

Trabzonspor'da Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede yer almayan Anthony Nwakaeme, maç kadrosuna geri dönerken bordo-mavili takımda 8 futbolcu kafilede yer almadı.

Nwakaeme bu sezon sadece 11 Ağustos 2025'te oynanan Kocaelispor maçında süre almıştı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Edin Visca, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu'ya ek olarak Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında olan Christ Oulai ve Paul Onuachu kadroda yer almadı.

Transfer görüşmeleri devam eden Arif Boşluk da Galatasaray maçının kafilesine dahil edilmedi.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi günü oynanacak ve mücadele 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu şöyle: