Cumhuriyet Gazetesi Logo
8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!

8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!

4.01.2026 16:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerin kamp kadrosunda 8 isim yer almadı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde heyecan başlıyor. Süper Kupa'nın ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu netlik kazandı.

Trabzonspor'da Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede yer almayan Anthony Nwakaeme, maç kadrosuna geri dönerken bordo-mavili takımda 8 futbolcu kafilede yer almadı.

Nwakaeme bu sezon sadece 11 Ağustos 2025'te oynanan Kocaelispor maçında süre almıştı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Edin Visca, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu'ya ek olarak Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında olan Christ Oulai ve Paul Onuachu kadroda yer almadı. 

Transfer görüşmeleri devam eden Arif Boşluk da Galatasaray maçının kafilesine dahil edilmedi.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi günü oynanacak ve mücadele 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu şöyle:

Image

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #Kamp Kadrosu

İlgili Haberler

Trabzonsporlu Christ Inao Oulai'ye büyük övgü: 'Başkalarından önce olayları gören...'
Trabzonsporlu Christ Inao Oulai'ye büyük övgü: 'Başkalarından önce olayları gören...' Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Gabon'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu oyuncu Christ Inao Oulai'nin performansı hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın eksikleri Trabzonspor maçı öncesi geri dönüyor!
Galatasaray'ın eksikleri Trabzonspor maçı öncesi geri dönüyor! Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da bir süredir formasında uzak kalan futbolcular takım kadrosuna girmeye hazırlanıyor.
Süper Kupa'nın ertelenmesi için başvurmuşlardı... TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a cevap!
Süper Kupa'nın ertelenmesi için başvurmuşlardı... TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a cevap! 5-6 Ocak tarihlerinde yarı finallerin oynanacağı Turkcell Süper Kupa'ya günler kala Galatasaray ve Trabzonspor'dan TFF'ye erteleme talebi geldi. TFF ise bu talebe olumsuz yanıt verdi.