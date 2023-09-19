8 maç, 6 gol, 3 asist... Fenerbahçe’nin Boşnak yıldızı Dzeko göz kamaştırıyor!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, başarılı performansı ile sarı-lacivertli takımda dikkat çekiyor.
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında geride kalan 5 yıla göre bu sezon daha kaliteli transferler yaparken teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 10 maçta 10 galibiyet alınması camiayı umutlandırıyor.
Sarı-lacivertlilerin bu performansındaki önemli isimlerin başında Edin Dzeko geliyor. Boşnak yıldız iyi başladığı Fenerbahçe kariyerini aynı şekilde devam ettiriyor. Antalyaspor karşısında skoru 1-1’e getiren golü kaydeden 37 yaşındaki santrfor ardından bir de asist yaptı.
LİDER DZEKO
İlerlemiş yaşına rağmen yıllara meydan okuyan Dzeko, formuyla da göz kamaştırıyor. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 karşılaşmada 6 gol attı 3 de asist yaptı.Teknik direktör İsmail Kartal’ın takım kaptanlığını verdiği Dzeko, arkadaşlarına liderlik yapıyor.
Öte yandan Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Ünder’in 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
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