8 maç, 6 gol, 3 asist... Fenerbahçe’nin Boşnak yıldızı Dzeko göz kamaştırıyor!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, başarılı performansı ile sarı-lacivertli takımda dikkat çekiyor.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00
8 maç, 6 gol, 3 asist... Fenerbahçe’nin Boşnak yıldızı Dzeko göz kamaştırıyor!
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Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında geride kalan 5 yıla göre bu sezon daha kaliteli transferler yaparken teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 10 maçta 10 galibiyet alınması camiayı umutlandırıyor.

Sarı-lacivertlilerin bu performansındaki önemli isimlerin başında Edin Dzeko geliyor. Boşnak yıldız iyi başladığı Fenerbahçe kariyerini aynı şekilde devam ettiriyor. Antalyaspor karşısında skoru 1-1’e getiren golü kaydeden 37 yaşındaki santrfor ardından bir de asist yaptı.

LİDER DZEKO

İlerlemiş yaşına rağmen yıllara meydan okuyan Dzeko, formuyla da göz kamaştırıyor. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 karşılaşmada 6 gol attı 3 de asist yaptı.Teknik direktör İsmail Kartal’ın takım kaptanlığını verdiği Dzeko, arkadaşlarına liderlik yapıyor.

Öte yandan Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Ünder’in 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. 

 


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