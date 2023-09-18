Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Brezilya basınına konuştu. O dönemde Fenerbahçe'den aldığı teklife dair açıklama yapan Alex, "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi. Bu teklife hayır diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:01
Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
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Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brezilya basınından UOL'e açıklamalarda bulunan Alex, "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi. Bu teklife hayır diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı. İki araba, bir ev, uçak biletleri, ekstra maç ücreti, asist ücreti, gol krallığı ücreti... Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA DEĞMEZDİ"

Fenerbahçe'de oynarken birçok teklif aldığını söyleyen Alex, "Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşındaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe formasıyla 344 resmi maça çıkan Brezilyalı 10 numara, bu maçlarda 171 gol 146 asistlik performans göstermişti.


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