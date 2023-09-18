Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu Cengiz Ünder'in son durumunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden, Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder için açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
2-3 HAFTA UZAK KALABİLİR
Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" denildi.
Milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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