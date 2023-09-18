Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu Cengiz Ünder'in son durumunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:55
Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü'nden, Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder için açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

2-3 HAFTA UZAK KALABİLİR

Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" denildi.

Milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Player Alanı
cengiz ünder fenerbahçe sakatlık antalyaspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı resmen açıkladı
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Önlem almazsa kazalar olur'

Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Önlem almazsa kazalar olur'
Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'dan Türkiye ve İtalya kıyası

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'dan Türkiye ve İtalya kıyası

En Çok Okunan Haberler