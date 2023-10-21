9 maçta 2 galibiyet... Lens'in kötü gidişi sürüyor!

Lens, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Le Havre ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:09
9 maçta 2 galibiyet... Lens'in kötü gidişi sürüyor!
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Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Le Havre, sahasında Lens'i konuk etti.

Oceane Stadı'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

9 MAÇTA 2 GALİBİYET

Geçen sezon Fransa Ligi'nin dikkat çeken ekibi olan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lens, Le Havre karşısında da bekleneni veremedi. Rakip kaleye 7 isabetli şut göndermesine rağmen galibiyet golünü bulamayan konuk ekip, bu sezon 7. kez üç puan alamadan 90 dakikayı tamamladı.

Bu sonuçla Lens 9 puana yükselirken Le Havre ise galibiyet hasretini üst üste 3 maça çıkararak puanını 10 yaptı.


Lens Le Havre Fransa Ligue 1

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