9 maçta 2 galibiyet... Lens'in kötü gidişi sürüyor!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:09

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:09

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Le Havre, sahasında Lens'i konuk etti.

Oceane Stadı'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

9 MAÇTA 2 GALİBİYET

Geçen sezon Fransa Ligi'nin dikkat çeken ekibi olan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lens, Le Havre karşısında da bekleneni veremedi. Rakip kaleye 7 isabetli şut göndermesine rağmen galibiyet golünü bulamayan konuk ekip, bu sezon 7. kez üç puan alamadan 90 dakikayı tamamladı.

Bu sonuçla Lens 9 puana yükselirken Le Havre ise galibiyet hasretini üst üste 3 maça çıkararak puanını 10 yaptı.