9 maçta 2 galibiyet... Lens'in kötü gidişi sürüyor!
Lens, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Le Havre ile 0-0 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Le Havre, sahasında Lens'i konuk etti.
Oceane Stadı'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
9 MAÇTA 2 GALİBİYET
Geçen sezon Fransa Ligi'nin dikkat çeken ekibi olan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lens, Le Havre karşısında da bekleneni veremedi. Rakip kaleye 7 isabetli şut göndermesine rağmen galibiyet golünü bulamayan konuk ekip, bu sezon 7. kez üç puan alamadan 90 dakikayı tamamladı.
Bu sonuçla Lens 9 puana yükselirken Le Havre ise galibiyet hasretini üst üste 3 maça çıkararak puanını 10 yaptı.
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