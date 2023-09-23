Ligue 1'in yeni lideri Farioli'nin Nice'i

Yayınlanma: 23.09.2023 - 08:58

Güncelleme: 23.09.2023 - 08:58

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, deplasmanda Monaco'ya konuk oldu.

II Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Nice son dakika golüyle 1-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında penaltı kazanan Monaco'da topun başına Balogun geldi ve ABD'li golcü atıştan yararlanamadı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Monaco bir penaltı daha kazandı. Balogun bir kez daha topun başına geldi ve ikinci penaltısını da gole çeviremedi.

Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Jeremie Boga'nın golüyle Nice üç puan mucizevi şekilde almayı başardı.

Nice bu galibiyetle puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Monaco ise 11 puanda kaldı.