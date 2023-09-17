Ligue 1'de Monaco, 3 puanı son anda kaybetti
Monaco, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lorient ile 2-2 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1 5. hafta karşılaşmasında Monaco deplasmanda konuk olduğu Lorient ile 2-2 berabere kaldı.
Monaco'da golleri 17. dakikada Aleksandr Golovin ve 69. dakikada Folarin Bologun kaydetti. Lorient'in gollerini 2. dakikada Tosin Aiyegun ve 90+8'de Romain Faivre kaydetti.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Monaco bu beraberlik ile puanını 11'e yükseltip liderliğini korurken, Lorient 6 puanda kaldı.
Monaco bir sonraki karşılaşmasında sahasında Nice'i ağırlarken, Lorient deplasmanda Nantes'a konuk olacak.
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