Ligue 1'de Monaco, 3 puanı son anda kaybetti

Monaco, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lorient ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:44
Ligue 1'de Monaco, 3 puanı son anda kaybetti
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Fransa Ligue 1 5. hafta karşılaşmasında Monaco deplasmanda konuk olduğu Lorient ile 2-2 berabere kaldı.

Monaco'da golleri 17. dakikada Aleksandr Golovin ve 69. dakikada Folarin Bologun kaydetti. Lorient'in gollerini 2. dakikada Tosin Aiyegun ve 90+8'de Romain Faivre kaydetti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Monaco bu beraberlik ile puanını 11'e yükseltip liderliğini korurken, Lorient 6 puanda kaldı.

Monaco bir sonraki karşılaşmasında sahasında Nice'i ağırlarken, Lorient deplasmanda Nantes'a konuk olacak.


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monaco Lorient Fransa Ligue 1

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