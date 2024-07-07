90 dakikada tek isabetli pasını santrada yapmıştı: Brezilya'da Endrick'e büyük tepki!
Copa America'da Brezilya penaltılarda Uruguay'a yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Brezilya futbolunun geleceği olarak gösterilen 17 yaşındaki Endrick 90 dakika boyunca tek isabetli pasını santrada yaptı.
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da çeyrek final maçlarında Panama'yı 5-0 yenen Kolombiya ile Brezilya'ya seri penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Uruguay, yarı finale çıktı.
Brezilya turnuva başından beri etkisiz oyunuyla eleştirilerin odağında yer aldı. Genç yıldız Endrick ise bir istatistikle gündeme oturdu.
ENDRICK'İN TEK İSABETLİ PASI SANTRADA
Real Madrid'in 17 yaşındaki yıldız adayı maçtaki tek isabetli pasını santra vuruşunda yaptı. Brezilyalı oyuncu diğer 4 denemesinde isabet bulamadı.
Endrick maçı 1 isabetli şutla tamamlarken; 3 top sürme denemesinin 1'inde başarılı oldu.
Copa America yarı finalinde, Kolombiya-Uruguay ve Arjantin-Kanada maçları oynanacak.
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