98. Gazi Koşusu’nu ‘Dragon Flame’ isimli safkan, jokeyi Akın Sözen’le kazandı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 04:00

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katıldığı 2400 metredeki koşuda “Dragon Flame” birinciliğe 2.28.36’lık derecesiyle ulaştı. İstanbul Veliefendi Hipodromu’ndaki mücadelenin son düzlüğünde 7.’likten çıkıp iyi atak yapan ve kendine kulvar oluşturan jokey Sözen, birinciliği rakiplerine bırakmayıp kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu’nu kazandı. Derbide, ikinciliği jokey Selim Kaya idaresindeki “Zizka”, üçüncülüğü Mehmet Salih Çelik yönetimindeki “Borrego” elde etti. “Son Of Cooger” jokeyi Ahmet Çelik’le dördüncü sırayı aldı.

‘HAYALİMİ YAŞIYORUM’

Gazi şampiyonu jokey Akın Sözen, “Çok mutluyum. Bu sene öyle profesyonel bir ekibin atına biniyorum ki... Ekibi tüm kalbimle selamlıyorum. Bu kupa bize yakışır gibi gözüküyordu. Hayallerimizi yaşadığımız için çok mutluyum. Bundan sonra çok daha önemli başarıları yakalamak istiyorum. 2005’ten beri Gazi’de koşuyorum. O günlerden beri Gazi’yi kazanma isteği hep yüreğimde birikmişti. O gün bugün olsun diyorduk. Ve oldu. Bu şampiyonluğu sevgili eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum” dedi.

İMAMOĞLU’NA BÜYÜK DESTEK

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Gazi Koşusu’nu Veliefendi Hipodromu’nda izledi. İmamoğlu çifti, şampiyon jokey Akın Sözen’e kupasını takdim etti. Veliefendi’yi dolduran binlerce yurttaş, İmamoğlu’na sevgi gösterisinde bulunup “Ekrem Başkan” şeklinde tezahürat yaptı.

