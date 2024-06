Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda?

Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:04

Güncelleme: 30.06.2024 - 10:04

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi pazar günü İstanbul'da yapılacak.

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA?

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarış, saat 17.15'te başlayacak.

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?



Dev yarışı TJK TV canlı yayımlayacak.

YARIŞACAK SAFKANLAR

98. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya

2 - Borrego - Hayrullah Doğan

3 - Cesur Ali - Ali Yıldız

4 - Countach - Ferit Yardımcı

5 - Dragon Flame - Akın Sözen

6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek

7 - Iron Sky - Görkem Özçelik

8 - King Davut - Erhan Aktuğ

9 - Madras - Özcan Yıldırım

10 - Mr Baybars - Halis Karataş

11 - Ride the Lightning - Mehmet Kaya

12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun

13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik

14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz

15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya

16 - Zizka - Selim Kaya

17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin

18 - Giz - Müslüm Çelik

19 - Look at the Star - Nevzat Avci

20 - Mangusta - Vedat Abiş

21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik

22 - Canotay - Hışman Çizik

KAZANAN AT ZENGİN EDECEK

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak. Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 13 milyon 500 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.

ATATÜRK'ÜN HİMAYESİNDE BAŞLADI

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

GAZİ'NİN İLK GALİBİ: NERİMAN

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi. İlk Gazi Koşusu'nu, Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi. İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

SPORUN EN ÖZEL KUPASI

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

REKOR BOLD PILOT'TA

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi. Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu. Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE

EN ÇOK ELİYEŞİL EKÜRİSİ KAZANDI

