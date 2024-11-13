Ergin Ataman'dan uyarı: 'Dikkat et EuroLeague...'
THY EuroLeague'in 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Maccabi Tel Aviv'i 93-87 mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Ataman, "Belki bizi NBA'e davet ederler. Dikkat et EuroLeague, belki gelecekte bütün bunlarla Panathinaikos'u kaybedebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Panathinaikos, evinde Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.
Bir noktada 11 sayı geriye düşen Ergin Ataman'ın öğrencileri, son çeyrekteki performanslarıyla maçtan 93-87 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos 8. maçında 5. galibiyetini almış oldu.
"DİKKAT ET EUROLEAGUE..."
Koç Ataman, takımın yayınladığı yeni telefon uygulaması "Club 1908"e dair şu açıklamaları yaptı:
"Uygulamaya konusunda Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu söyleyebilirim. Şampiyonuz. Sezon başı itibarıyla Avrupa'nın en iyi salonu bizde, dünyanın da en iyilerinden biri. Şimdi en iyi takım uygulamalarından biri de bizde. Belki de en iyi taraftarlara sahibiz. Belki NBA takımları OAKA'ya gelmeyi önemser ama bence NBA yönetimi Panathinaikos'un Avrupa'da yaptıklarının ardından dikkat etmeli: Harika bir takım, dünyanın en iyi arenası, en iyi uygulama, en iyi taraftar… Belki bizi NBA'e davet ederler. Dikkat et EuroLeague, belki gelecekte bütün bunlarla Panathinaikos'u kaybedebilirsiniz."
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