A Milli Erkek Basketbol Takımı Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup etti.

03 Temmuz 2022 Pazar, 19:52

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, B Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71'lik skorla yendi. İkinci turda I Grubu’nda maçlarını oynayacak olan Ay-yıldızlılarımız, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Vertu Motors Arena’da oynanan ve NTV’den de naklen yayımlanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı ve Sadık Emir Kabaca beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 42-31 önde tamamladı.

A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin 22, Şehmus Hazer 11, Melih Mahmutoğlu 10 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Büyük Britanya’da ise Myles Hesson 18 sayıyla oynadı.