A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belçika maçı kadrosu belli oldu

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda, Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu akşam saat 21.00'de Belçika ile oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 15:11
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belçika maçı kadrosu belli oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda Belçika ile karşılaşacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belirlendi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki millilerin bugün saat 21.00'de Belçika ile oynayacağı maçın kadrosu şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi.


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