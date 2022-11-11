A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belçika maçı kadrosu belli oldu
A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda, Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu akşam saat 21.00'de Belçika ile oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda Belçika ile karşılaşacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belirlendi.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki millilerin bugün saat 21.00'de Belçika ile oynayacağı maçın kadrosu şu şekilde:
Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi.
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