Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Takım, İstanbul'da toplanıyor

A Milli Takım, İstanbul'da toplanıyor

31.05.2025 10:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
A Milli Takım, İstanbul'da toplanıyor

ABD'de kamp yapacak A Milli Futbol Takımı, yarın saat 16.00'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran Pazar günü İstanbul'da toplanacak.

Eleme hazırlıkları kapsamında ABD'de kamp yapacak ay-yıldızlı ekibe davet edilen futbolcular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

İlk antrenmanını 2 Haziran Pazartesi günü tesislerde gerçekleştirecek A Milli Takım, akşam saatlerinde ABD'nin Boston kentine gidecek.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'te başlayacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Vincenzo Montella

İlgili Haberler

Dries Mertens:
Dries Mertens: "Gideceğimizi Ciro'ya nasıl anlatacağız, bilmiyoruz" Galatasaray'da Başakşehir maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takıma veda eden Dries Mertens, şampiyonluk kutlamalarının ardından duygu dolu açıklamalar yaptı.
Galatasaray'da futbolcular 1 aylık izne çıktı
Galatasaray'da futbolcular 1 aylık izne çıktı Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da takım, sezonun tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1 aylık izne çıktı.
Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı
Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık Turnuvasında tek erkeklerde Carlos Alcaraz, tek kadınlarda ise Iga Swiatek adlarını 4.Tura yazdırdı.
Egemen Korkmaz, Ümit Milli Takım'ın başına getirildi!
Egemen Korkmaz, Ümit Milli Takım'ın başına getirildi! Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül'den boşalan Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz'ın getirildiğini açıkladı.