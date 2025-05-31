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Barış Alper Yılmaz'ın babasından tek kelimelik ayrılık açıklaması

Barış Alper Yılmaz'ın babasından tek kelimelik ayrılık açıklaması

31.05.2025 10:41:00
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Haber Merkezi
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Barış Alper Yılmaz'ın babasından tek kelimelik ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın adı Avrupa ekipleriyle anılıyor. Milli futbolcu geçtiğimiz gün verdiği röportajda Avrupa'da oynamak istediğini dile getirmişti. Başakşehir maçı sonrası Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimali babası Yüksel Yılmaz'a soruldu.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kapanış maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.


Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'a ayrılık iddiaları soruldu.


Çocuğunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya Yüksel Yılmaz, iki ellerini yana açarak "kısmet" cevabını verdi.


Adı özellikle Premier Lig ekipleriyle anılan Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.


25 yaşındaki futbolcu bu sezon 48 maçta forma giydi. 14 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. 

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