A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL fikstürü açıklandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi (VNL) maç programı duyuruldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Milli takımın maç programı şöyle:
1. hafta (Xi'an - Çin)
11 Haziran: Sırbistan-Türkiye
13 Haziran: Hollanda-Türkiye
14 Haziran: Türkiye-Polonya
15 Haziran: Çin-Türkiye
2. hafta (Burgaz - Bulgaristan)
25 Haziran: Türkiye-Slovenya
26 Haziran: Türkiye-Ukrayna
28 Haziran: Bulgaristan-Türkiye
29 Haziran: Türkiye-Fransa
3. hafta (Kanto - Japonya)
16 Temmuz: Türkiye-ABD
17 Temmuz: Türkiye-Almanya
18 Temmuz: Türkiye-Brezilya
20 Temmuz: Türkiye-Arjantin
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın Malmö maçı kadrosu belli oldu!
- Galatasaray maçı öncesi Malmö'de sakatlık krizi!
- A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL fikstürü açıklandı
- 'Yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz'
- Göztepe'de Fofana devreyi kapattı!
- Mersin sporda dünya kenti olacak
- Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya sert yanıt!
- 'Yılın Enleri' ödüllerine Türkiye'den 4 aday!
- Şampiyonlar Ligi maçında hakem gözyaşlarına boğuldu!
- Abdülkerim Bardakcı'dan taraftarlara çağrı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- ATM'lerde 20 gün sonra yeni dönem başlıyor
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- ‘Hepinize test yapalım, bakalım kim ne kadar geçiyor!’
- Erdoğan'ı protesto eden gençlere işkence iddiasına yanıt
- Suriye’de şeriatın sesleri!