Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı

17.11.2025 12:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Aral Şimşir ile Kaan Ayhan yer almadı.

Antrenmanın basına açık bölümünde takımdan ayrı çalışan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı'nın durumlarının kontrol edileceği ve oyuncularla ilgili son kararın maç saatinde verileceği aktarıldı.

Millilerde sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ümit Milli Futbol Takımı'ndan çağrılan Yusuf Akçiçek ile İsak Vural da antrenmanda yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. 5'e 2 çalışmanın ardından basın mensuplarına kapatılan idmanın kalan bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan milli takıma davet edilen Ahmed Kutucu, bu antrenmana katılamadı.

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #İspanya #A Milli Takım #2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

İlgili Haberler

İspanya maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
İspanya maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik! İspanya'ya konuk olacak A Milli Takım'da Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi. Ay-yıldızlı ekipte Kaan Ayhan ve Aral Şimşir sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almayacak.
A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı!
A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım'a sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi!
A Milli Takım'a sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi! A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı konuk ettiği maçta ikinci yarı oyuna giren Kaan Ayhan sakatlandı. Milli futbolcu yerini Atakan Karazor'a bıraktı.