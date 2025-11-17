İspanya maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik!

A Milli Takım, yarın (18 Kasım) İspanya'ya konuk olacak.

Ay-yıldız ekipte kadroya Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun dahil edildiği belirtildi.

Öte yandan TFF, dün Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığı duyurmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi" ifadeleri kullanılmıştı.