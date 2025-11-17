Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanya maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik!

17.11.2025 11:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
İspanya'ya konuk olacak A Milli Takım'da Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi. Ay-yıldızlı ekipte Kaan Ayhan ve Aral Şimşir sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almayacak.

A Milli Takım, yarın (18 Kasım) İspanya'ya konuk olacak.

Ay-yıldız ekipte kadroya Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun dahil edildiği belirtildi.

Öte yandan TFF, dün Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığı duyurmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi" ifadeleri kullanılmıştı.

