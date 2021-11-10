A Milli Futbol Takımı, Kaan Ayhan'ın doğum gününü kutladı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 22:45

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden kutlamaya ilişkin açıklama şu şekilde:

"Kaan Ayhan'ın 27. yaş günü, ay-yıldızlı ekibimizin Cebelitarık ve Karadağ maçları için kamp yaptığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde kutlandı. Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini takımımızın 2. kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun elinden yiyen Kaan, daha sonra arkadaşlarının tebriklerini kabul etti." ifadeleri kullanıldı.