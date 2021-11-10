Antonio Conte, Tottenhamlı oyunculara ketçap mayonezi yasakladı
Geçtiğimiz hafta Tottenham'un başına geçen Antonio Conte, futbolcularına ketçap ve mayonezi yasakladı. Conte, ilk toplantısında "Tottenham'ın çok büyük bir kulüp olmasına rağmen takımda değişmesi gereken çok şey var" demişti.
Kötü sonuçların ardından Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Tottenham, geçtiğimiz hafta takımın başına Antonio Conte’yi getirmişti.
Antonio Conte, yeni takımında daha disiplinli bir ortam oluşturma isteğinde yeme-içme alışkanlıklarına yönelik yasakları da öne çıkıyor.
The Athletic'in haberine göre; yemeklerdeki yağ kullanımının da azaltılmasını isteyen Conte, özellikle ketçap ve mayonezin de hiçbir şekilde kulüpte yer almaması gerektiğine karar verdi.
Vitesse galibiyetinin ertesi günü çok sert bir çalışma yapan oyuncuların yorgun düştüğü belirtildi. Fizik kondisyona büyük önem veren Conte, takımı en kısa sürede maksimum seviyeye çıkarmak istiyor.
Conte, takımın başında yaptığı ilk açıklamalarda da "Tottenham'ın çok büyük bir kulüp olmasına rağmen takımda değişmesi gereken çok şey var" demişti.
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