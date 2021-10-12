A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti. Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuntz, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Bulgaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Futbol Takımı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Kuntz'un yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte'nin de katıldığı ziyarette Alman teknik adam, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve yardımcı antrenörlerle sohbet etti.
Yemek sonrasında Kadın Milli Takımlar Müdürü Eren Şenyaprak'a sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.
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