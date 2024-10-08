A Milli Futbol Takımı'nda 2 değişiklik: Kadrodan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsmail Yüksek ve Mert Günok'un UEFA Uluslar B Ligi'nde oynanacak Karadağ ve İzlanda maçlarının aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nda 2 değişiklik: Kadrodan çıkarıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:41

Türkiye Futbol Federasyonu, sakatlıkları nedeniyle İsmail Yüksek ve Mert Günok'un aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Berke Özer'in ise A Milli Takım kadrosuna dahil edildiği ifade edildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından, İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi."


Etiketler: #ismail yüksek #mert günok #berke özer #a milli futbol takımı

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