Gabriel Sara milli aradaki planını anlattı!

Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara, maçın ardından konuştu. Sara, "Ailemle birlikte milli arada İstanbul'u gezeceğiz. Daha sonra yeniden devam edeceğiz" dedi.

Gabriel Sara milli aradaki planını anlattı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:57

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara yaptığı açıklamada, "Maçta çok iyi bir performans sergiledik. Son maçlarda yaşadığımız puan kaybı sonrası yeniden kazanmak güzel oldu" dedi.

Sara ayrıca, "Şimdiye kadar çok fazla maç oynadık. Biraz yorgunum. Ailemle birlikte milli arada İstanbul'u gezeceğiz. Daha sonra yeniden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Gabriel Sara #galatasaray #Alanyaspor #süper lig

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