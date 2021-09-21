A Milli Futbol Takımı'nın 46. teknik direktörü Stefan Kuntz

Ay-yıldızlı ekip, yaklaşık 98 yıllık tarihinde oynadığı 598 maçta 26'sı Türk, 19'u yabancı, toplam 45 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı.

AA
21 Eylül 2021 Salı, 09:12
A Milli Futbol Takımı'nın 46. teknik direktörü Stefan Kuntz
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A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'in yerine göreve getirilen Stefan Kuntz, ay-yıldızlıların tarihindeki 46. teknik direktörü olacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ve 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde istenilen sonuçların alınamaması üzerine Şenol Güneş ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ı 3 yıllığına Alman teknik adam Kuntz'a emanet etti.

Almanya ile EURO 1996 şampiyonluğu yaşadığı futbolculuk kariyerinde 1995-1996 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Stefan Kuntz, 25 yıl sonra bu kez başka bir unvanla Türk futboluna hizmet edecek.

Alman teknik adam, 2016'dan bu yana görev yaptığı Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla önemli başarılara imza attı.

Stefan Kuntz yönetiminde Avrupa şampiyonalarında 3 kez final oynayan Almanya, 2017 ve 2021'de kupayı kazandı, 2019'da ise ikincilikle yetindi. Kuntz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkesinin olimpik milli futbol takımının başında yer almıştı.

Almanya Milli Futbol Takımı'nda Joachim Löw ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları arasında Kuntz da yer almış ancak Almanya Futbol Federasyonu tercihini Hansi Flick'ten yana kullanmıştı.

20. YABANCI TEKNİK ADAM

Türkiye, yaklaşık 98 yıllık tarihinde oynadığı 598 maçta 26'sı Türk, 19'u yabancı toplam 45 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı.

Stefan Kuntz, milli takımın başındaki 20. yabancı teknik direktör unvanıyla görev yapacak.

A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er İngiliz ve Macar, 3'er İtalyan ve Yugoslav, 2 Rumen, birer de İskoç, Alman ve Hollandalı teknik adam görev aldı.

PİONTEK'TEN SONRAKİ İKİNCİ ALMAN

Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan ikinci Alman teknik adam olacak.

Kuntz, vatandaşı Sepp Piontek'in ardından ay-yıldızlı ekipte görev alacak ikinci Alman çalıştırıcı olarak kayıtlara geçti.

Danimarka'yı dünya vitrinine taşıyan isim olarak Türk Milli Takımı'nın başına getirilen Alman teknik adam Piontek, ay-yıldızlı ekipte görev yaptığı süre içinde başarılı sonuçlara imza atamadı. Milli takım, 1990-1993 yıllarında görevde bulunan Piontek yönetiminde çıktığı 27 maçtan sadece 4'ünü kazanırken, 15'ini kaybetti, 8'inde de berabere kaldı. Milliler, bu süreçte 22 gol attı, 50 gol yedi.

REKORLAR FATİH TERİM'DE

A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde milliler, toplam 135 müsabaka oynadı.

Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Fatih Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı.

Milli takım tarihinde sadece bir maç görev yapan teknik adamlar da bulunuyor.

Ali Sami Yen (1923), Rumen Petrescu (1971), Gündüz Kılıç (1954), Şeref Görkey (1962), Şükrü Gülesin (1969) ve Ünal Karaman (2004) sadece birer milli müsabakada ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı.

"MUHTEŞEM 3'LÜ"

A Milli Futbol Takım'da görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı.

Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008'de de yarı final oynama başarısı gösterdi.

Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000'de çeyrek final oynadı.

Bayrağı Denizli'den devralan Şenol Güneş de milli takımı 48 yıl sonra FIFA Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen dünya üçüncülüğü ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti.

Güneş, milli takımda 2,5 yıl süren ikinci dönemine ise iyi başlamasına rağmen EURO 2020'de ve sonrasında 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde istenilen sonuçların alınamaması üzerine görevinden ayrıldı. Güneş yönetiminde EURO 2020'de tüm maçlarını kaybederek futbolseverlere büyük hayal kırıklığı yaşatan milliler, ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı maçlarda da bekleneni veremedi.

A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan teknik adamlar şöyle:

Teknik direktörDönemOGBMAY
Ali Sami Yen1923101022
Billy Hunter (İskoç)1924-1926125072129
Bela Toth (Macar)1927-193282151424
Fred Pagnam (İngiliz)1932200237
James Eliot Donnelly (İngiliz)1936-19373012410
Ignace Molnar (Macar)1948/1960320174
Ulvi Yenal1948210153
Peter Molloy (İngiliz)1948-1949/195063031614
Cihat Arman1949/1956/1964/1970-1971123451923
Jimmy McCormick (İngiliz)1950-1951210145
Rebii Erkal1951320133
Sadri Usuoğlu1952201115
Sandro Puppo (İtalyan)1952-1954/1960-1962/1965-19663095163458
Gündüz Kılıç1954100115
Zarko Mihajlovic (Yugoslav)1955202011
Giovanni Varglien (İtalyan)1955-1956520389
Laszlo Szekelly (Macar)1957421164
Leandro Remondini (İtalyan)1958-1959632165
Şeref Görkey1962110030
Ljubisa Spajic (Yugoslav)1962412137
Bülent Eken1963402204
Doğan Andaç1965/1976312042
Adnan Süvari1966-1969164481431
Şükrü Gülesin1969110021
Abdullah Gegic (Yugoslav)196963031311
Nicolae Petrescu (Rumen)1971110010
Coşkun Özarı1972-1976/1982-1984/1985-1986541416245693
Metin Türel1977-19781321101122
Sabri Kiraz1978-1980125161315
Özkan Sümer1980-1981200203
Fethi Demircan19814004012
Candan Tarhan19845113313
Yılmaz Gökdel1984-1985311113
Kalman Mezsöly (Macar)1985201102
Mustafa Denizli1987/1996-2000371210155154
Tınaz Tırpan1988-1989115151612
Sepp Piontek (Alman)1990-19932748152250
Fatih Terim1990/1993-1996/2005-2009/2013-2017135703332205139
Şenol Güneş2000-2004/2019-20218238232112790
Ünal Karaman2004101022
Ersun Yanal2004-2005158432914
Oğuz Çetin2010430173
Guus Hiddink (Hollandalı)2010-2011167451815
Abdullah Avcı2011-2013186482626
Mircea Lucescu (Rumen)2017-2019174671725

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