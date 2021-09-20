TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralıyla ilgili açıklama
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralını "Gelecek sene de 7+4 olarak devam edecek" şeklinde açıkladı.
Türkiye Futbol Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Stefan Kuntz'un imza töreninde yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.
"Yabancı kararının milli takıma etkisinin nasıl olacağını göreceğiz." diyen Özdemir, "Tabii ki hocamızın da Hamit Altıntop'un görüşünü alacağız. Gelecek sezon da yabancı kuralının devam edeceğini söyleyebilirim." dedi.
Yabancı sisteminin bu şekilde devam edeceğini söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Sergen Hoca da 'Alıştım bu sisteme. Sadece gelecek yıl da deklare edilen şekilde devam edecek mi onu bilmek istiyorum' dedi. Gelecek sene de 7+4 olarak devam edecek." şeklinde konuştu.
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